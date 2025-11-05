«بريدج» ومنصة «X» تعلنان شراكة لتطوير مستقبل الإعلام والاتصال عالمياً

ضمن الاستعدادات لانطلاق قمة «بريدج» 2025، التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أعلنت «بريدج»، الجهة المسؤولة عن تنظيم القمة، عن عقد شراكة مع منصة «X» العالمية لتطوير مستقبل الإعلام والاتصال عالمياً، وذلك خلال لقاء معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس «بريدج»، والدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس «بريدج»، مع فريق منصة «X»، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك.

وتشارك منصة «X» في قمة «بريدج» 2025 عبر سلسلة من جلسات الريادة الفكرية التي تستكشف قدرة الحوار العالمي على تشكيل المشهد الإعلامي، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تسلط الضوء على آليات الاستفادة من مجموعة من مميزات وخصائص المنصة.

كما ستقدم «X» تجارب تقنية مبتكرة تتضمن منصات تفاعلية تتيح للحضور التفاعل مع ابتكاراتها بشكل مباشر، وسيتم دمج التكنولوجيا المبتكرة للمنصة في شاشات القمة التفاعلية المستخدمة بوصفها دليلاً رقمياً للحدث.

وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس «بريدج»: «تعكس هذه الشراكة ريادة دولة الإمارات في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعزز التواصل بين القادة في قطاعات الإعلام والسياسات والتمويل والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز التعاون وتوحيد المصالح، وترسيخ دور الإعلام في بناء مجتمعات واعية وشاملة ومرنة».

وقالت ريم صادق، رئيسة الشؤون الحكومية والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة «X»: «نحن فخورون بالتعاون مع (بريدج)، من خلال تقديم التوجهات العالمية والتي ترصد في الوقت الفعلي على منصة«X»، وتعزيزًا للدور المحوري لقمة (بريدج) في الجمع بين التكنولوجيا والإبداع والاتصال.

«X»هي المنصة التي تجتمع فيها أصوات نصف مليار شخص من أجل إلهام الأفكار الجديدة، وتعزيز الإبداع، وتمكين صناع المحتوى ورواة القصص من الازدهار في عالم مترابط.

ومن خلال هذا التعاون، سنسلط الضوء على كيف يمكن لقوة الحوار أن تُحوّل اقتصاد المحتوى، خاصة في ظل الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في صياغة الحوار العالمي حول الابتكار والتحول الرقمي ويعزّز دمج تكنولوجيا منصة «X» ضمن فعاليات قمة «بريدج» مكانة القمة بوصفها منصة عالمية لتحويل الأفكار إلى شراكات، وإثراء الابتكار في مختلف الصناعات».