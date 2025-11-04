انطلاق النسخة الثالثة من برنامج "روّاد الأسواق المالية"

انطلقت النسخة الثالثة من برنامج "روّاد الأسواق المالية"، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وصندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي، ضمن جهوده المستمرة في تمكين الكوادر الوطنية وإعدادها للقيادة في القطاع المالي. يمتد البرنامج على مدار ثلاثة أسابيع حيث بدء منذ أمس الاثنين ويستمر حتى ٢١ نوفمبر 2025، بمشاركة 33 من الطلبة والمبتدئين في المجال المالي ضمن تجربة تدريبية مكثفة تركز على تطوير المهارات المالية العملية والنظرية وصقل القدرات القيادية وذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك.

يغطي البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات الأساسية في القطاع المالي، بما في ذلك الاستثمار والتداول، إدارة المخاطر والمشتقات المالية، التمويل الإسلامي والمستدام، والتشريعات المالية. ويعتمد على أساليب تدريبية مبتكرة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، تحت إشراف نخبة من الخبراء، مع الاستفادة من خبرات SCA وأكاديمية أبوظبي العالمي في تقديم محتوى عملي وتفاعلي يعكس أفضل الممارسات العالمية.

كما يتضمن البرنامج أكثر من 84 ساعة تدريبية تشمل محاضرات وورش عمل، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات مالية مرموقة مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، بهدف توفير تجربة تعليمية شاملة تجمع بين النظرية والتطبيق العملي وتعزز المهارات العملية للمشاركين.

وقد تم حتى الآن تخريج 58 مشاركًا ومشاركة من النسختين السابقتين، ما يعكس نجاح المبادرة ورغبة المشاركين في تعزيز معرفتهم وخبراتهم العملية في الأسواق المالية.

وأكد سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج روّاد الأسواق المالية يؤكد على نجاح التجربة التي بدأت في نوفمبر 2023 ضمن شراكة استراتيجية تجمع بين هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي، بهدف تأهيل وتمكين الشباب الإماراتي بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع الخدمات المالية. وأثنى سعادة القرقاوي على الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية أبوظبي العالمي في إعداد وتطوير هذا البرنامج التدريبي المتميز وتقديمه لشباب الوطن، متمنيًا أن يمتد هذا التعاون البناء إلى كافة المجالات التي تدعم شباب الإمارات.

وفي هذا السياق، صرح سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قائلاً:

"يعدُّ التعاون الاستراتيجي بين الهيئة وكل من أكاديمية أبوظبي العالمي وصندوق الوطن نموذجاً يحتذى به في تكامل هيئات ومؤسسات الدولة ودورها في تمكين الكوادر الإماراتية الشابة وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي. إن هذا البرنامج ما هو إلا نتاج رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في الأجيال الشابة هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة."

وتعكس النسخة الثالثة من برنامج "روّاد الأسواق المالية" استراتيجية هيئة الأوراق المالية والسلع في دعم تطوير القدرات الوطنية وتعزيز التميز المهني في القطاع المالي، بما يسهم في بناء بيئة مالية مستدامة ومبتكرة. كما يعكس البرنامج توجه الهيئة نحو إعداد الجيل القادم من القيادات الإماراتية القادرة على مواجهة تحديات الأسواق المستقبلية وتعزيز تنافسية الدولة كمركز مالي عالمي رائد.