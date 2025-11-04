Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

أحمد بن سعيد يشهد احتفال «مطارات دبي» بيوم العلم

undefined's profile picture

البيان

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، أقامت مطارات دبي احتفالاً بمناسبة يوم العلم الإماراتي في مبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي، تأكيداً على معاني الوحدة الوطنية والفخر بالانتماء للوطن.

وشهدت المراسم حضور نخبة من الموظفين والشركاء الاستراتيجيين من مجتمع المطار oneDXB، الذين جددوا التزامهم بدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. ويأتي إحياء يوم العلم سنوياً تعبيراً عن الولاء للوطن وقيادته، وترسيخاً للقيم الإماراتية وتجديداً للعزم على مواصلة الإسهام في مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات.