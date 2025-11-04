أحمد بن سعيد يشهد احتفال «مطارات دبي» بيوم العلم

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، أقامت مطارات دبي احتفالاً بمناسبة يوم العلم الإماراتي في مبنى المسافرين 3 في مطار دبي الدولي، تأكيداً على معاني الوحدة الوطنية والفخر بالانتماء للوطن.

وشهدت المراسم حضور نخبة من الموظفين والشركاء الاستراتيجيين من مجتمع المطار oneDXB، الذين جددوا التزامهم بدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. ويأتي إحياء يوم العلم سنوياً تعبيراً عن الولاء للوطن وقيادته، وترسيخاً للقيم الإماراتية وتجديداً للعزم على مواصلة الإسهام في مسيرة التقدم والازدهار في دولة الإمارات.