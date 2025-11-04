مجموعة الإمارات تحتفل بيوم العلم

رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، العلم أمام المقر الرئيس لمجموعة الإمارات، احتفالاً بـ«يوم العلم»، بحضور عدد من كبار المسؤولين وجمع غفير من الموظفين في المجموعة التي تضم طيران الإمارات ودناتا.

وشهد المناسبة الموظفون والعاملون في مختلف شركات مجموعة الإمارات، التي تحتفل بهذه المناسبة سنوياً للتعبير عن وفائهم وإخلاصهم في هذه المناسبة العزيزة، والاحتفال بمنجزات دولة الإمارات وازدهارها على جميع الصعد، ولا سيما قطاع الطيران. وقد رُفع علم الدولة على أنغام السلام الوطني الذي أدّته فرقة شرطة دبي الموسيقية.

وتماشياً مع حملة الشهر الوطني لهذا العام، دعت المجموعة موظفيها إلى التعبير عن رسائلهم الوطنية الصادقة تقديراً لمؤسسي الدولة، من خلال فعالية مبتكرة تمثلت في كابينة هاتفية تفاعلية، سجّل فيها المشاركون مشاعرهم وانطباعاتهم عن مسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها، مستحضرين قيمها الأصيلة وقيادتها الملهمة.

كما وجّه المشاركون تحية إجلال ووفاء للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله، اللذين أسهما برؤيتهما الثاقبة في بناء نهضة الدولة وترسيخ مكانتها، وألهمت مسيرتهما أجيالاً متعاقبة من أبناء الإمارات.