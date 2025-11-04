براند دبي يطلق «حديقة الأعلام» بالتزامن مع احتفالات «الشهر الوطني»

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن افتتاح النسخة الثانية عشرة من «حديقة الأعلام» التي تنظم سنوياً احتفاءً بالمناسبات الوطنية في دولة الإمارات.

وتستقبل الحديقة زوارها في موقعها الدائم بمنطقة الشاطئ في أم سقيم 2 بدبي بتصميم جديد هذا العام، يجسّد الروح الوطنية لحملة #زايد وراشد، التي أطلقها براند دبي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.

تأتي المبادرة بالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ضمن فعاليات «الشهر الوطني بدبي» التي تُقام احتفاءً بيوم العلم وعيد الاتحاد، وتعبيراً عن عمق التقدير الشعبي والرسمي للإرث الوطني الكبير للقائدين المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما.

استخدم في تصميم الحديقة 11000 علم لتشكيل لوحة فنية ضخمة تُجسّد صور القائدين المؤسسين على امتداد 60 متراً طولاً و90 متراً عرضاً، لتتحول الفعالية إلى عمل فني وطني يرمز إلى التلاحم بين أبناء الإمارات ووفائهم لرموزها التاريخيين.

وفي هذه المناسبة قالت شيماء السويدي، مدير براند دبي: إن حديقة الأعلام تمثل إحدى أبرز الفعاليات الوطنية التي تجمع بين الفن والإبداع والرمزية الوطنية، فهي مساحة للاحتفاء برموز الاتحاد ومؤسسي نهضتنا، وتجسيد بصري لقيم الولاء والانتماء التي نعتز بها جميعاً.

وأضافت السويدي أن تكليف براند دبي، بالإشراف على المظاهر الاحتفالية بالحملات الوطنية في دبي، يعد تكريماً نالته الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الذي أعد بدوره خطة متكاملة لهذه المناسبة، معربة عن تقديرها لكل الجهات المساهمة في الحملة الهادفة للاحتفاء بإرث الآباء المؤسسين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

وتابعت السويدي أنه مع إطلاق حملة #زايد وراشد للعام الثاني على التوالي، يأتي تصميم الحديقة هذا العام ليحمل رسالة عرفان وتقدير لقيادتنا الرشيدة، وإحياءً لذكرى القائدين اللذين أرسيا معاً دعائم الاتحاد ووضعا أسس دولة باتت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والاستدامة.

وأكدت أن هذه الفعالية السنوية أصبحت من أبرز معالم الشهر الوطني في دبي، لما تحمله من معانٍ وطنية راسخة، وما تجسّده من وحدة وتلاحم بين القيادة والشعب. من جانبها قالت مهرة اليوحة، عضو اللجنة التنظيمية لحملة زايد وراشد إن حديقة الأعلام تحولت خلال الأعوام الماضية إلى أيقونة وطنية ومَعلَم سياحي بارز يجذب آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين والسائحين سنوياً، لما تحمله من مشهد بصري استثنائي ورمزية وطنية عميقة.

وأضافت أن نسخة هذا العام تتزامن مع احتفالات الشهر الوطني في دبي التي تشمل يوم العلم في الثالث من نوفمبر وعيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر، حيث ستستقبل الحديقة زوّارها هذا العام خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري وحتى 10 يناير 2026، لتتيح للجميع فرصة المشاركة في هذه التجربة الوطنية الفريدة.

وحملة «الشهر الوطني بدبي» هي مبادرة وطنية أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة.

تهدف الحملة إلى تنسيق المظاهر الاحتفالية التي ستشهدها إمارة دبي احتفاءً بعدد من المناسبات الوطنية المهمة، إذ تمتد من «يوم العَلَم» الموافق 3 نوفمبر وحتى «عيد الاتحاد» في 2 ديسمبر 2025.

وتعبر حملة «زايد وراشد» عن عمق تقدير شعب الإمارات لرمزين خالدين وقائدين تركا إرثاً حافلاً بالعطاء للوطن ووضعا أسس نهضته. وتشمل فعاليات «الشهر الوطني في دبي» أنشطةً وفعاليات وطنية ومجتمعية وثقافية متنوعة تتيح الفرصة لمختلف فئات المجتمع للتعبير عن اعتزازهم بالهوية الوطنية وحفاوتهم بهذه المناسبات المهمة.

جدير بالذكر أن احتفالات الشهر الوطني في دبي التي تنظمها براند دبي للعام الثاني على التوالي، تشكل انعكاساً لحالة التنوع الثقافي والاجتماعي، وفرصة لتعريف زوار المدينة بالمنجزات التاريخية والوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للزوار مشاركة تجربتهم في حديقة الأعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #زايدوراشد #ZayedAndRashid و #حديقة_الأعلام #UAEFlagGarden



