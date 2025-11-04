سلطان القاسمي يشدد على استقطاب الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتميزة

سموه يعتمد موازنة مهرجان الإمارات لمسرح الطفل وهوية «الفاية» لمنتجات العسل

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء في مقر الجامعة.

وأشاد سموه بجهود مجلس أمناء الجامعة والمخرجات، التي أسهمت في الارتقاء بها بين الجامعات الأخرى ذات البرامج والتخصصات المماثلة، مؤكداً سموه أن ما تحقق يعكس رؤية واضحة وخططاً مدروسة لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة تدعم البحث العلمي وتخدم احتياجات المجتمع.

وشدد سموه على ضرورة مواصلة العمل واستقطاب الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتميزة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى الطلبة وجودة مخرجات الجامعة، ويسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، مشيراً سموه إلى أهمية تكامل التخصصات الأكاديمية وتعاون الكليات فيما بينها، بما يعزز المنظومة التعليمية والبحثية، ويتيح للطلبة فرصاً أوسع لاكتساب المعارف والمهارات المتنوعة، مؤكداً سموه أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية في بناء بيئة جامعية متطورة تسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار وخدمة المجتمع، متمنياً سموه للطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

وعلى هامش الاجتماع، تفضل صاحب السمو رئيس جامعة كلباء بتدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمكتبة جامعة كلباء.

واستمع سموه إلى ما يحويه الموقع الجديد، والذي يعد منصة معرفية متكاملة تتيح للطلبة والباحثين الوصول إلى أكثر من 400 ألف دورية إلكترونية و300 ألف كتاب رقمي.

كما اطلع صاحب السمو رئيس جامعة كلباء على مجموعة من المشروعات الريادية والابتكارية والرياضية التي قدمها طلبة جامعة كلباء.

واطلع سموه على أبرز الألقاب والأوسمة والميداليات التي حققها الطلبة، ومشاركاتهم الدولية المتميزة التي نالوا فيها المراكز الأولى بفضل اختراعاتهم ومشروعاتهم الابتكارية.

مسرح الطفل

من جهة أخرى، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، بقيمة 950 ألف درهم، وذلك استعداداً لانطلاق الدورة الـ19 من المهرجان في قصر الثقافة بالشارقة خلال ديسمبر المقبل.

هوية «الفاية»

واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هوية «الفاية» لمنتجات العسل الطبيعي الغذائية والعلاجية، والتابعة لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، والتي تعبر عن التواصل بين الإنسان والطبيعة.