عبدالعزيز بن حميد: ترسيخ لذكرى وطنية عزيزة على قلوبنا

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن رفع علم دولتنا يجسد أسمى معاني الحس الوطني، ويرسخ لذكرى وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً، نجدد فيها العهد على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

وقال في كلمة بمناسبة يوم العلم: «إن راية الإمارات التي رفعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، رحمهم الله، للمرة الأولى في دار الاتحاد عام 1971 عالية خفاقة ترمز لوحدتنا وشاهدة على مسيرة حافلة بالنجاحات الباهرة والإنجازات الرائدة والمستقبل المزدهر».