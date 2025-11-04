حمدان بن زايد: علم الإمارات رمز لوحدة الوطن وعزيمة أبنائه الصلبة

رفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة في حصن الظفرة، احتفالاً بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

وحضر مراسم الاحتفال، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وشارك سموه في المراسم مجموعة من الطلبة وكبار المواطنين في أجواء وطنية عكست روح الانتماء والولاء للوطن وعمق الاعتزاز براية الاتحاد.

وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات القوة والوحدة والازدهار، وأن تبقى رايتها خفاقة بالإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد سموه أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، نستذكر فيها جهود الآباء المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين رفعوا علم الدولة لأول مرة، ليظل منذ ذلك اليوم رمزاً لوحدة الوطن وعزيمة أبنائه الصلبة في المضي قدُماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأضاف سموه: «إن احتفالنا اليوم بيوم العلم يجسد تجديد العهد والولاء، ويعكس التزامنا الراسخ بالحفاظ على منجزات وطننا وصون مكتسباته، وتعزيز مسيرته التنموية والحضارية في مختلف الميادين». وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في يوم العلَم تتجدد مشاعر الفخر والانتماء، وتستحضر قلوبنا كل تضحيات الآباء المؤسسين الذين رفعوا راية الإمارات لتظل شامخة رمزاً لوحدة الوطن وعزة شعبه.