نهيان بن مبارك: علم الدولة رمز لقيمنا وحضاراتنا التي نفاخر بها العالم

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن احتفالنا بيوم العلم يحمل المعاني الحقيقية لكافة القيم التي أقام عليها وطننا الغالي مجده وحضارته، وتتمثل في الكرامة والفداء، والتسامح والتعايش والسلام والأخوة الإنسانية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يثق بشعبه، ويعمل جاهداً لكي تلامس رايات الوطن عنان السماء في مختلف المجالات.

جاء ذلك عقب قيام معاليه برفع علم الدولة فوق سارية وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي، بحضور عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد من القيادات الدينية والفكرية والمحلية وكافة العاملين بوزارة التسامح والتعايش، وطلاب المدارس وكافة موظفي صندوق الوطن وذلك في إطار احتفالات الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم، المناسبة التي يعبر من خلالها كل فرد بهذا المجتمع من المواطنين والمقيمين عن الفخر والاعتزاز بقيمة وكرامة وعزة هذا الوطن وقيمه الأصيلة ونهضته الشاملة وقيادته الرشيدة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أهمية أن يتعهد الجميع في هذا اليوم العظيم في تاريخنا المجيد بالعمل من أجل خدمة الوطن ورفعة رايته، كما إنها مناسبة مهمة للتأكيد على أن علم الدولة هو الهوية الأساسية لنا جميعاً، ورمز لقيمنا وحضاراتنا التي نفاخر بها العالم أجمع في كافة الميادين.