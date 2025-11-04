«كهرباء دبي»: أجواء وطنية تعبر عن الفخر والانتماء

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم العلم 2025 في أجواء وطنية تعبر عن مشاعر الفخر والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

رفع العلم

ورفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، علم الإمارات في المبنى الرئيسي للهيئة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد كبير من موظفي الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة يوم العلم، الذي يعكس أصدق معاني العزة والكرامة الوطنية، ويجسد قيم السلام والتسامح والعطاء التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. كما أن علم الإمارات رمز لوحدة البيت الإماراتي وتلاحم أبنائه، وفي هذا اليوم المجيد، نعبر عن فخرنا بوطن شامخ صنع مجده قادة أوفياء، وضعوا أسس نهضة حضارية راسخة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في الريادة والتقدم».