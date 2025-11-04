«إقامة دبي» تحتفل بيوم العلم في أجواء وطنية تجسّد روح الانتماء والولاء

نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، احتفالية بمناسبة يوم العلم الإماراتي في المبنى الرئيسي بالجافلية.

وشهدت الفعالية رفع علم دولة الإمارات بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعددٍ من مساعدي المدير والضباط والموظفين، في أجواء يسودها الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية وروح الوحدة.

واجتمع الموظفون في ساحة المبنى لترديد النشيد الوطني لدولة الإمارات، في لحظة رمزية تجمع القلوب على الولاء والانتماء، وتعبّر عن التلاحم بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه في ظل راية الاتحاد.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، قال الفريق محمد أحمد المري: «يوم العلم هو مناسبة وطنية نعبّر فيها عن اعتزازنا بدولتنا وقيادتنا، ونجدّد فيها العهد على مواصلة العمل والعطاء من أجل رفع اسم الإمارات عالياً في كل الميادين. هذا اليوم يعكس وحدة البيت الإماراتي، ويجسّد روح الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون، وسارت على نهجها قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «يوم العلم يحمل معاني متجددة للولاء والانتماء، ويجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ قيم الوحدة والعطاء، وهو دعوة لكل فرد في هذا الوطن لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد كي تبقى الإمارات نموذجاً للريادة والإنجاز، ووطناً نرفع علمه دوماً بفخر واعتزاز».

واختتم قائلاً: «في إقامة دبي، نعتز بأن نكون جزءاً من هذا المشهد الوطني الذي يعكس روح الاتحاد، ونؤكد التزامنا بمواصلة مسيرة التميز والعطاء في خدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولتنا بين الأمم».