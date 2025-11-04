جمعية الصحفيين الإماراتية تحتفي بـ«يوم العلم»

احتفت جمعية الصحفيين الإماراتية، بمقرها في منطقة المحيصنة 2 بدبي، بـ«يوم العلم»، بحضور فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية والإعلاميين.

وأكدت فضيلة المعيني أن يوم العلم يُعد مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الإمارات، تتجلى فيها معاني الوحدة والتلاحم للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية، وفيها يجدد الجميع العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفّاقة بين الأمم.

وقالت إن الاحتفال بيوم العلم يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته، ويعبّر عن وحدة أبناء الإمارات تحت راية الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.