«محمد بن راشد للإسكان»: احتفاء بمسيرة الاتحاد وتعزيز لقيم الوحدة

احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بـ«يوم العلم» بفعاليات وأنشطة وطنية متنوعة، تعبيراً عن اعتزازها بالقيم والمبادئ التي يمثلها العلم، وتأكيداً على دورها في خدمة الوطن وتحقيق رؤاه الطموحة.

توجيهات

وجاءت هذه المشاركة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، احتفاءً بمسيرة الاتحاد وتعزيزاً لقيم الوحدة والانتماء الوطني.

وشملت فعاليات وأنشطة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للاحتفال بـ«يوم العلم» رفع العلم الوطني في جميع مباني المؤسسة ومرافقها. وتنظيم ندوات وفعاليات توعوية عن أهمية العلم ودوره في تعزيز الروح الوطنية وإقامة مسابقات وأنشطة فنية ورياضية.

وقال محمد الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «نحتفي بيوم العلم بكل فخر واعتزاز، لنؤكد التزامنا بقيم الولاء والانتماء للوطن، والعمل معاً لتحقيق رؤاه الطموحة».

درب التميز

وأضاف: «تتطلع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى تحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة، والسير على درب التميز والنجاح، متمسكة بروح الفريق الواحد لتحقيق المنجزات وتطلعات الإمارات المستقبلية. وتأتي هذه المشاركة في الاحتفال بيوم العلم تأكيداً على الدور الكبير الذي يلعبه العلم في تحفيز الروح الوطنية والتكاتف المجتمعي نحو تحقيق الرؤى الطموحة للدولة وشعبها العظيم».