«نسائية دبي»: تجديد العهد على الإخلاص للوطن والاعتزاز به

احتفت جمعية النهضة النسائية دبي بيوم العلم الإماراتي، مجددةً من خلاله معاني الولاء والانتماء لقيادة دولة الإمارات، في مشهد تتوحد فيه القلوب قبل الأيادي، على رمز العز والسيادة، وتتأكد فيه الوحدة تحت راية المجد.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية دبي، أن يوم العلم هو مناسبة وطنية سامية تعبّر عن الوحدة، ويتجدد فيه العهد على الإخلاص للوطن والاعتزاز به، وفيه تعبير عن فخرنا في خدمة الوطن تحت رايته الخفاقة، نرفع العلم فترتفع قلوبنا فخراً بنشيد انتماء يتردد في وجدان كل إماراتي وإماراتية (عيشي بلادي)، وبها دعوة للأجيال القادمة لتحافظ على هذه القيم الراسخة التي قامت عليها الدولة، وتحت راية هذا العلم نُجدد العهد على المضيّ في درب النهضة.