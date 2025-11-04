«الصحة»: مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات

احتفلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بيوم العلم في ديوانها بدبي، ومكاتبها التمثيلية التابعة لها في مختلف مناطق الدولة، حيث تم رفع العلم عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، على سارية الوزارة، وعُزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تجسيداً لأسمى معاني الوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية والولاء للوطن والقيادة.

وأكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، وفرصة لتجديد العهد على الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ مكانة العلم رمزاً للكرامة والسيادة والهوية. واختتمت الفعالية وسط أجواء مفعمة بالمشاعر الوطنية، التي عكست عمق الانتماء والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت تحت راية الاتحاد.