زكي نسيبة: رمز خالد لوحدة الوطن وقيمه الأصيلة

احتفلت جامعة الإمارات بـ«يوم العلم» في ساحة العلم بالمبنى الهلالي داخل الحرم الجامعي، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، إلى جانب أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة من مختلف الكليات.

وخلال المراسم، تم رفع العلم على سارية الجامعة وسط ترديد النشيد الوطني، في مشهد جسّد معاني الوحدة والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وعكس روح الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة، أن يوم العلم يمثل رمزاً خالداً لوحدة الوطن وقيمه الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ودليلاً على مسيرة حافلة بالإنجازات وتجسيداً لطموحات شعب الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.