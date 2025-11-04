خالد بالعمى: تجسيد حي لقيم الولاء والانتماء

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم العلم يمثل تجسيداً حياً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الحكيمة، ورمزاً لعزيمة أبناء الإمارات ووحدتهم الراسخة.

وقال معاليه إن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية بثبات وثقة، محققة إنجازات استثنائية على جميع الصعد.