ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد يشهدان مراسم «يوم العلم»

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أهمية مناسبة يوم العلم الوطنية والعزيزة على شعب الإمارات، التي يتعزز بها الولاء والانتماء من خلال الالتفاف حول علم الدولة، والحرص على رفعه عالياً شامخاً، ويمثل العزة والكرامة لدولة الإمارات وشعبها ويعكس طموحها العالي.

جاء ذلك خلال حضور سموه يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، في جزيرة العلم، مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات يوم العلم الذي يقام سنوياً في الثالث من نوفمبر.

وأشار سموه إلى أن علم الإمارات رمز الاتحاد الذي تفتخر به الدولة، وتعمل على رفعته بجهود أبنائها وبناتها من خلال إنجازات متتالية، وعلى المنصات العالمية التي رفرف فيها علم الدولة، مؤكداً الطموح الكبير للإمارات، قيادةً وشعباً، لافتاً سموه إلى التفاف شعب الإمارات حول رايتهم بما يعكس التلاحم الوطني والاتحاد.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة وعند تمام الحادية عشرة صباحاً، بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، حيث ارتفع علم البلاد عالياً في سماء الوطن، اعتزازاً بيوم العلم.

حضر فعاليات يوم العلم إلى جانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من كبار المسؤولين في إمارة الشارقة.