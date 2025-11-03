أنور قرقاش: الإمارات تدعم السودان بـ100 مليون دولار

أعلن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة، أن الإمارات ستعلن عن تقديم دعم إنساني بقيمة 100 مليون دولار للسودان، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيُخصص بشكل رئيسي لمساعدة المتضررين في مختلف المناطق السودانية، بما في ذلك الفاشر ومناطق أخرى.

وأوضح معاليه أن الإمارات تضاعف جهودها في الدعم الإنساني عبر مستشفياتها في تشاد وجنوب السودان، مؤكدا على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان وصولها إلى المحتاجين بشكل فعال.

وأضاف أن جهود الدعم لن تقتصر على الإمارات فقط، بل ستشمل مساهمات من عدة دول أخرى، مشيرا إلى أن تنفيذ الدعم يتم عبر الهلال الأحمر، والمنظمات الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمات إنسانية متنوعة.

وأكد معاليه على ضرورة وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن إنهاء العنف وفتح المسار نحو حكومة مدنية انتقالية هو الطريق الأهم لوقف الفظائع الإنسانية في السودان، بما في ذلك تلك التي شهدتها الفاشر.