أنور قرقاش: موقف الإمارات حول السودان ثابت ويدعو إلى وقف إطلاق النار وحكومة مدنية انتقالية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة، أن الأزمة السودانية قضية معقدة، مشدداً على موقف الإمارات الثابت الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وحكومة مدنية انتقالية.

وقال معاليه " أعتقد أن الأسئلة حول السودان ذات صلة وثيقة ويجب أن أتناولها هنا. ومرة أخرى، هذه قضية معقدة، لكنني أريد، أريد التركيز على بعض الأمور، أعتقد أننا جميعا ارتكبنا الخطأ عندما أطاح الجنرالان اللذان يتقاتلان في الحرب الأهلية اليوم بالحكومة المدنية.

وأوضح معاليه: "في رأيي، كان ذلك خطأ فادحًا عند النظر إلى الوراء. كان يجب علينا جميعاً التدخل بحزم. لكن، كما تعلمون، كان ذلك الوقت الذي كان فيه السودان يخرج للتو من العقوبات الأمريكية، وظننا أنه من الأفضل رفع هذه العقوبات عنه. لذلك لم نطلق عليه اسم انقلاب".

وأضاف" قلنا إنه الجيش (CO) لكننا لم نضع (U&P) في نهايتها (Coup بمعنى انقلاب) من الواضح أن ما حدث لاحقاً هو تدهور علاقة الجنرالين وأدى بالسودان إلى الحرب الأهلية الحالية التي نشهدها اليوم.

وأوضح معاليه " أعتقد أن هذا هو البند الأول. أما البند الثاني، فموقف الإمارات واضح جدًا في بيان المحكمة. بيان المحكمة واضح للغاية بشأن وقف إطلاق نار إنساني لمدة ثلاثة أشهر. الطرفان هما المقاتلان في الحرب، والنهج السياسي للسلام، وفي غضون تسعة أشهر، حكومة مدنية انتقالية. هذا هو موقف الإمارات. فلنزيل كل الضباب ونرى. هل الجنرالات مستعدون لتسليم السلطة لانتقال مدني؟ هذا هو جوهر السؤال حقًا.