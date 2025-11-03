سلطان بن طحنون: يوم العلم رمز راسخ للوحدة الوطنية

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن احتفال دولة الإمارات بـ«يوم العلم» يمثل رمزاً راسخاً للوحدة الوطنية، يجسد قيم الوحدة والولاء والانتماء، ومناسبة لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الإماراتية والقيم، التي أرساها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار معاليه إلى أن العلم هو رمز الكرامة والسيادة، وراية المجد التي توحد القلوب تحت مظلة الاتحاد، كما يمثل مصدر إلهام لأبطال الخطوط الأمامية، الذين يجسدون بروحهم الوطنية وتفانيهم في أداء واجبهم أسمى معاني العطاء والإنسانية في سبيل رفعة الوطن وحماية مجتمعه.