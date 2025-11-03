سعود بن سلطان القاسمي: مناسبة تحمل أسمى معاني العزة والفخر والنماء

أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن يوم العَلَم الإماراتي يترجم التقدير العميق لهذا الرمز الكبير الذي يجسد الانتماء للوطن، ويعكس فخر الإماراتيين بوطنهم الذي يمنحهم القوة والأمل كل يوم، مشيراً إلى أن: «هذه المناسبة تحمل في عمقها أسمى معاني الوحدة والعزة والفخر والنماء التي نعتز بها جميعاً.. مناسبة نجدد فيها العهد على المضي قدماً نحو آفاق أكثر إشراقاً، متمسكين بجذورنا العريقة، وماضين بثقة نحو مستقبل زاهٍ نضمن فيه رفاه أبناء وطننا، ونمهد الطريق لأجيالنا المقبلة، لمتابعة مسيرة التقدم والازدهار التي يشهدها اتحادنا منذ قيامه سنة 1971».

وقال: «إن منح يوم خاص للاحتفاء بعَلَمنا الغالي، هو تعبير صادق عن القيمة الرفيعة لعلمنا الوطني الذي يوحدنا تحت ظلّه».