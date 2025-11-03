«فرجاننا أحلى بأعلامنا» توزع 500 علم في دبي

تحتفي مؤسسة فرجان دبي، بيوم العلم الإماراتي، من خلال فعاليات مجتمعية وشعبية تستند إلى استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية والمشاركة المجتمعية، ضمن حملة «فرجاننا أحلى بأعلامنا». وتشمل هذا العام توزيع 500 علم إماراتي على مختلف فرجان دبي، إلى جانب إعادة تأهيل الأعلام المرفوعة سابقاً فوق أسطح منازل المواطنين لضمان بقائها مرفوعة بأبهى صورة تعبّر عن الفخر والانتماء.

ويأتي اهتمام فرجان دبي بإحياء هذه المناسبة الوطنية في إطار سعيها إلى جعل الجميع يرفع العلم الإماراتي خفاقاً مثلما دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجانب تأكيد مكانة العلم باعتباره رمزاً للاتحاد والسيادة والهوية الوطنية، وترسيخ حضوره في وجدان الأجيال الجديدة كعنوان للفخر والانتماء. كما تعكس هذه المبادرة التزام المؤسسة بدورها المجتمعي في دعم المناسبات الوطنية التي تجمع مختلف فئات المجتمع تحت راية واحدة تعبّر عن وحدة البيت الإماراتي عبر غرس معاني الاتحاد والتكاتف والوفاء للوطن.

وقالت إلهام العوضي، مدير التسويق في «فرجان دبي»: «يمثل يوم العلم مناسبة وطنية غالية يحتفي بها شعب الإمارات اعتزازاً برمز وحدته، وبمنجزات الآباء المؤسسين في بناء وطن موحد، كما تترجم عمق الانتماء الذي يجمع أبناء الوطن والمقيمين على أرضه. ونحن في فرجان دبي نحرص على أن تكون احتفالاتنا بهذا اليوم انعكاساً لقيم المشاركة المجتمعية التي تقوم عليها المؤسسة».

وأضافت: «حرصنا هذا العام على أن تشمل الفعاليات توزيع الأعلام في مختلف مناطق دبي لتزيين الأحياء بألوان الاتحاد ضمن مبادرة «فرجاننا أحلى بأعلامنا»، بما يعزز روح الفخر بين السكان، ويجعل من كل فريج لوحة وطنية تنبض بحب الإمارات وولائها لقيادتها».

وتابعت إلهام العوضي: «كما أولينا اهتماماً خاصاً بإعادة تأهيل الأعلام القائمة سابقاً فوق المنازل، تأكيداً على أهمية الحفاظ على رمز دولتنا في أجمل صورة، ليظل العلم مرفوعاً عالياً كما أراد الآباء المؤسسون، وليبقى شاهداً على ما وصلت إليه الإمارات من رفعة وتقدم».