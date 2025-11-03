وزراء: علم الإمارات أيقونة للتطور وتحقيق الإنجازات

أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن يوم العلم مناسبة وطنية تجسّد وحدة الإمارات وقوتها، واعتزازنا براية توحّد أبناء الوطن تحت رؤية واحدة وهدف مشترك.

وقال معاليه: آباؤنا المؤسسون، ومنذ رفع هذا العلم، جعلوا من الإنسان أساس التنمية، واستثمروا في طاقاته، لتتواصل اليوم مسيرة البناء بقيادة رشيدة رسّخت ثقافة التطلع للمستقبل، ومن علم الدولة أيقونة للتطور وتحقيق الإنجازات.

تاريخنا العريق

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن علم الإمارات رمز عزتنا ووحدتنا، وسيظل يرفرف عالياً، ليجسد تاريخنا العريق، وحاضرنا المزدهر، ومستقبلنا المشرق.

وأضاف معاليه: «ننتهز الفرصة في يوم العلم، لندعو الأجيال الصاعدة إلى التمسك بكل معاني الولاء والانتماء، واستلهام قيم التفوق والتميز والريادة، التي غرستها قيادتنا الرشيدة فينا، مواصلين العمل المشترك الدؤوب لتعزيز مكانة الوطن، ورفع رايته عالياً خفاقاً بين رايات سائر الأمم، في سماء الفخر والشرف والعزة، مجددين التزامنا بخدمة وطننا الغالي، والحفاظ على وحدتنا الوطنية، وهويتنا الإماراتية الأصيلة».

وطننا الغالي

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يجسد يوم العَلم يوماً وطنياً يرسخ عزة وسيادة دولة الإمارات، ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نعبر فيها عن الانتماء والولاء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة، وعن فخرنا بما تحقق على أرض الإمارات وتحت علمها الشامخ من إنجازات وريادة عالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، فهو يوم تتجدد فيه قيم الاتحاد والتلاحم بين أبناء الوطن، ويستحضر فيه مجد الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم هذا الصرح الشامخ بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، الذين رفعوا راية الاتحاد لتظل عالية خفاقة».

وأضاف معاليه: «يأتي احتفالنا بيوم العلم هذا العام متزامناً مع مواصلة مسيرة متجددة من العطاء والتنمية الشاملة، وهي مسيرة تعكس رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً يقوم على بناء الإنسان، وتمكين الأجيال القادمة، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومنارة للمعرفة والابتكار والاستدامة وجودة الحياة».

وتابع معاليه: «نجدد العهد في هذا اليوم على مواصلة العمل المخلص لحماية مكتسبات الاتحاد وتعزيز منجزاته، التي تحققت في ظل علم الإمارات، وبذل مزيد من الجهد والعطاء، لترسيخ مكانة الدولة الرائدة على مستوى العالم في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية، كما أنه مناسبة وطنية لغرس قيم الولاء والفخر في نفوس أبنائنا، وتعريفهم بما يحمله هذا العلم من معان سامية تلهمنا جميعاً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية تحت راية الإمارات، رمز وحدتنا وعزتنا وهويتنا الوطنية».

روح الانتماء

كما أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، أن يوم العَلم يُمثل مناسبة وطنية عزيزة، تجسد قيم الاتحاد، وتعبّر عن وحدة أبناء الإمارات تحت راية واحدة، ترمز للعزة والكرامة والتلاحم بين القيادة والشعب، مشيراً إلى أن يوم العلم يشكل فرصةً لتعزيز روح الانتماء الوطني، واستذكار جهود الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم دولتنا، وبذلوا الغالي والنفيس لبناء وطن يزخر بقيم التعاون والسلام.

وقال معاليه: «في يوم العَلم، تتجسد وحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية، ويتجلى عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة، كما تبرز فيه معاني الإخلاص والانتماء في أبهى صورها، وينعكس من خلاله مدى التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن».

وأضاف: «نجدد العهد في هذا اليوم على مواصلة العمل بتصميم واجتهاد، حفاظاً على مكتسباتنا، وتعزيزاً لمكانة دولة الإمارات بين الأمم».

مصدر العزة

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم العلم مناسبة وطنية تفيض بمشاعر الفخر والشموخ، للتعبير عن قوة وصلابة أركان الاتحاد، وتلاحم المجتمع تحت رمز السيادة الوطنية، وأن نصون علمنا مصدر العزة والسيادة، تأكيداً على الوفاء والالتزام بمواصلة مسيرة الإنجازات، ملتفين حول القيادة الحكيمة، التي تبذل الغالي والنفيس لإسعاد شعبها، والانتقال بمجتمعنا إلى آفاق جديدة من الرفاه والازدهار، والارتقاء بدولتنا إلى مراتب عالمية مرموقة.

وقال معاليه: «علم الإمارات الذي نرفعه اليوم، هو أول سطر كُتب في قصة الاتحاد، فيما تحلق راية الإمارات عالياً في سماء الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف القطاعات، شاهدة على مكانتها الريادية في المحافل الدولية، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، لتؤسس بها الدولة منطلقاً نحو مستقبل زاهر في مئويتها 2071».

تجديد العهد

وأضاف معاليه: «إن يوم العلم مناسبة وطنية لتجديد العهد والعزم على قوة اتحادنا ووحدتنا، تجمع أبناء الوطن بصوت واحد، وقلب نابض للتعبير عن وحدة المصير، تحت ظل علم الاتحاد، والتأكيد على أن شعب دولة الإمارات متوحد في ولائه لقادته وحبه وانتمائه الخالد لوطنه، في صورة إماراتية مشرقة، تعكس التكاتف المجتمعي، والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات وقيادتهم، وتفيض بمشاعر فخر تتجدد من جيل إلى جيل».