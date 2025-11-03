«إيدج»: رفع علم الإمارات رمز للقوة والوحدة

أكد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، أن رفع علم دولة الإمارات خفاقاً بالسماء، هو تكريم ورمز للقوة والوحدة والهدف الوطني، ويُجسّد عزمنا على دفع عجلة التقدم، وترسيخ الفخر، وبناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار والقدرات الوطنية.

لحظة فارقة

وقال: يأتي يوم العلم بالنسبة لمجموعة إيدج، هذا العام في لحظة فارقة من مسيرة التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وانسجاماً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة نحو مواصلة بناء مستقبل مزدهر ومستدام، يُمثل العلم رمزاً للهدف والمسؤولية في آنٍ معاً.

كما يعكس التزامنا بتطوير حلول دفاعية وتكنولوجية صُنعت في دولة الإمارات لتعزز الأمن الوطني، وتدعم النمو الصناعي، وتُرسخ مكانة الدولة كمركزٍ عالمي للابتكار والتقدّم، فكل منظومة نبتكرها وننتجها ونقدمها، تعكس طموح وثقة وطننا الغالي الذي نخدمه بكل فخر واعتزاز.

وأضاف المرر: في هذه المناسبة الوطنية، إذ نرفع علم وطننا الغالي عالياً خفّاقاً، فإننا نُجدد ولاءنا لقيادتنا الرشيدة، وعهدنا بمواصلة دعمنا لرؤيتها الحكيمة نحو وطن آمن ومستقل، وجاهز للمستقبل، وبكل عزيمة راسخة ورؤية واضحة، ستواصل مجموعة «إيدج» تطوير التقنيات وبناء الصناعات التي تضمن بقاء دولة الإمارات قوية، متقدمة، ورائدة على الدوام.