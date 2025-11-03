جامعة الذيد: يوم نجدد فيه العهد لقيادتنا الحكيمة

أكدت الأستاذة الدكتورة عائشة بو شليبي مديرة جامعة الذيد أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية خالدة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيرة إلى أن رفع علم الإمارات في هذا اليوم هو تعبير عن الفخر والاعتزاز برمز دولتنا وعنوان عزّتها وسيادتها.

وقالت: يوم العلم هو يوم نجدد فيه العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة، ونعبّر فيه عن وحدتنا تحت راية الاتحاد، تلك الراية التي توحّد قلوب أبناء الإمارات على قيم الخير والعطاء، وتلهمنا مواصلة مسيرة التنمية والبناء في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة. وأضافت: نحن في جامعة الذيد نستمدّ رؤيتنا من توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس أبنائنا وتعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية.