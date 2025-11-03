«جمعية الناشرين»: لوحة وطنية نابضة بالحياة

أكدت أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، أن يوم العَلَم الإماراتي يحمل في جوهره أرفع معاني الوحدة والعزة والسيادة، فالقلوب تنبض فيه على إيقاع رفرفته في سماء الوطن، مشيرة إلى أن «هذه المناسبة الغرّاء أمست لوحة وطنية نابضة بالحياة يرسمها يوم الثالث من نوفمبر الذي يتحوّل سنوياً إلى مهرجان وطني تومض فيه صورة التلاحم بين القيادة والشعب بأسطع أضوائها».

وأضافت: «عاماً بعد عام، يزداد يوم العَلَم إشراقاً، مرسخاً هويتنا الوطنية الزاخرة بالتكامل والتعاضد والمحبة على امتداد إماراتنا الطيبة التي أضحت أيقونة عالمية فريدة في تبنّي القيم الإنسانية، وواحة وارفة للمبدعين والمثقفين من شتى بقاع الأرض.