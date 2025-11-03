«هاكاثون برمجة سكرم» يعزز قدرات الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية

نظم مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، النسخة الأولى من «هاكاثون برمجة سكرم»، ضمن فعاليات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج»، الذي تحتفي به الدولة في 29 أكتوبر من كل عام.

ويتزامن يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج»، مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، يوماً عالمياً للبرمجة.

واستهدف الهاكاثون تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في بنك الإمارات دبي الوطني، وتأهيلهم لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، من خلال تمكينهم من تحويل الأفكار إلى إنجازات ريادية، باستخدام مبادئ «أجايل»، التي تعزز التعاون، وتدعم الاستمرارية في الإنجازات القائمة على الابتكار والمرونة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن فعالية الإمارات تبرمج، تجسد الرؤية الاستباقية لقيادة دولة الإمارات في أن البرمجة هي لغة المستقبل، التي ستشكل عالم الغد، وأن حكومة الإمارات تواصل ترجمة الرؤية، وترسيخ هذا النهج عبر الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، وتمكينها من الابتكار، وتعزيز قدراتها ومهاراتها، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مختلف القطاعات، عبر مبادرات وبرامج متقدمة، تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن بناء جيل من قادة الذكاء الاصطناعي، يتطلب مواكبة المستجدات المتسارعة والمتغيرة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وقال ميغيل ريو تينتو، الرئيس التنفيذي للمجموعة للشؤون الرقمية وتقنية المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني: «أحدث تبنّي بنك الإمارات دبي الوطني لمنهجيات أجايل تحولاً جذرياً في هيكلنا التنظيمي. وباعتبارنا أكبر منظمة تعتمد أجايل في منطقة الشرق الأوسط، مكّنتنا هذه النقلة من تعبئة أكثر من 3500 دور وظيفي عبر مجالات الهندسة والتقنية الرقمية والتصميم والأعمال لتطوير منتجات رقمية رائدة».

وأضاف: «يشكل مواطنو الإمارات ما يصل إلى 85 % من الوظائف الدائمة في قسم الأجايل داخل بنك الإمارات دبي الوطني، لقيادة عمليات التحول الرقمي عبر جميع المنصات في البنك، بما في ذلك إدارات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وجهود البنك في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وقالت إيمان عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي للعمليات والموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: تسهم منهجية أجايل في تعزيز المرونة والتعاون، وتسريع وتيرة تقديم المنتجات والخدمات، مع دفع مسيرة التحول الرقمي قدماً، تماشياً بشكل وثيق مع أهدافنا الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية، وإعدادها للمستقبل ودعم الاقتصاد الرقمي».

وفاز بالمركز الأول في الهاكاثون فريق «منصة تمكين»، التي عمل عليها محمد المعمري وميثاء الزيودي وسميحة عبدالله وإيمان الشاووش وفاطمة الشميلي وشهد الحضرمي وشريفة آل علي ومريم الدهماني، في مشروع يهدف إلى دعم الكفاءات الإماراتية، من الخريجين الجدد أو المهنيين في منتصف مسيرتهم الوظيفية، أو الراغبين في إعادة توجيه مسارهم المهني، ومساعدتهم على اكتشاف الأدوار المناسبة لهم، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي «Claude AI».

وفازت بالمركز الثاني «منصة تحفيز»، التي عمل عليها نوال البلوشي وآمنة صقر وآمنة الظاهري وعايدة الوراني وجمعة الرميثي وحور المهيري وميثاء الشحي ومريم الجسمي، والتي تهدف إلى تحفيز منصة ذكية وتفاعلية مصممة لتمكين المواهب الإماراتية من تتبّع مسارهم المهني.

وفي المركز الثالث حلت «منصة صنع في الإمارات»، التي ضمت صفية البريكي وبثينة عبدالحكيم وعبدالرحمن الشامسي وزايد الحبسي وخولة الشرقي ومحمد البلوشي، والتي تعتبر منصة رقمية مزدوجة الواجهة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



