سعيد الطاير: يوم العَلَم يعكس أصدق معاني العزّة والكرامة الوطنية

رفع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة يوم العَلَم.

وقال الطاير "يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة يوم العَلَم، الذي يعكس أصدق معاني العزّة والكرامة الوطنية، ويجسد قيم السلام والتسامح والعطاء التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. كما إن علم الإمارات رمزٌ لوحدة البيت الإماراتي وتلاحم أبنائه. وفي هذا اليوم المجيد، نعبّر عن فخرنا بوطن شامخ صنع مجده قادةٌ أوفياء، وضعوا أسس نهضة حضارية راسخة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى في الريادة والتقدم. وبهذه المناسبة الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهد الله عز وجل أن يبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في سماء المجد، يلتف حوله أبناء الوطن وكل من يقيم على أرضه بعزيمة لا تلين وإيمان راسخ بأن دولة الإمارات ستواصل مسيرة الريادة والتميز في ظل قيادة رشيدة وبسواعد أبنائها الأوفياء تحت راية الإمارات".