أحد رواد العمل الإنساني يدعم حملة "وقف الحياة" بـ 20 مليون درهم

ساهم أحد رواد العمل الإنساني في الإمارات، بمبلغ 20 مليون درهم لحملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" تحت شعار "معك للحياة".

ويعكس هذا التفاعل المجتمعي والمساهمات الفاعلة في الحملة، عمق ثقافة التكافل والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وروح المسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها أفراده ومؤسساته، لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية المستدامة.

وتهدف حملة "وقف الحياة" إلى توفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما تسعى الحملة إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.

وتواصل حملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، تلقي المساهمات من خلال قنوات ميسّرة، وهي:

منصة التبرع الرقمية لـ"أوقاف أبوظبي": https://contribute.adawqaf.gov.ae/healthcare.

التحويل المصرفي لحساب الحملة في بنك أبوظبي الأول : (IBAN Number: AE930353417000004600004)

إرسال كلمة "حياة" في رسالة نصية SMS عبر شبكة "إي آند الإمارات" إلى الأرقام التالية: 3557 للتبرع بـ 10 دراهم، و3556 للتبرع بـ50 درهماً، و3225 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3223 للتبرع بـ500 درهم.

إرسال كلمة "حياة" في رسالة نصية SMS عبر شبكة "دو" إلى الأرقام التالية: 3583 للتبرع بـ10 دراهم، و3585 للتبرع بـ 50 درهماً، و3586 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال رسالة إلى الرقم 3587 للتبرع بـ500 درهم.