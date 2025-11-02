حمدان بن زايد: الإمارات تواصل نهجها الراسخ في حماية البيئة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، الفريق المنظم لمؤتمر الحفاظ على الطبيعة 2025، الذي استضافته أبوظبي مطلع شهر أكتوبر الماضي، بمشاركة عالمية واسعة من الخبراء وصناع القرار والمعنيين بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل نهجها الراسخ في حماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية، من خلال تنفيذ سياسات وتشريعات متكاملة، تهدف إلى حماية الأنواع والموائل الطبيعية، وتعزيز مشاركة المجتمع في جهود الاستدامة.

وأشار سموّه إلى أن توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، لتصل إلى 20 % من إجمالي مساحة الإمارة، تعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الحماية والتنوع البيولوجي، وتتضمن إضافة محميات برية وبحرية جديدة، ضمن شبكة «زايد للمحميات الطبيعية».

ولفت سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أن نجاح المؤتمر يجسد جهود المؤسسات الوطنية في توحيد الرؤية، وتعزيز التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، مشيداً بالدور الريادي لهيئة البيئة في أبوظبي في تسريع تبنّي الحلول البيئية المبتكرة، وتوسيع الشراكات لدعم استدامة النظم البيئية.

وأشاد سموّه بمخرجات ونتائج مؤتمر الحفاظ على الطبيعة 2025، التي جسَّدت ريادة دولة الإمارات في قيادة العمل العالمي من أجل الطبيعة، حيث شهد الحدث مشاركة أكثر من 10,000 خبير وممثل عن 189 بلداً، ناقشوا أكثر من 200 مقترح، وصوتوا عليها لتعزيز حماية البيئة والتنوع البيولوجي.