تحوّل «المسرّعات المستقلة للتغيّر المناخي» إلى «فرونتير25»

أعلنت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«فرونتير 25» و«ذا كلايمت ترايب»، عن التحول الاستراتيجي لـ«المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي» - وهي منظمة غير ربحية تأسست في أبوظبي عام 2022 - إلى «فرونتير25» استشارية العمل المناخي، في خطوة تمثل تطوراً طبيعياً في مسيرة المؤسسة نحو تسريع العمل المناخي وتعزيز حلول الاستدامة برؤية أكثر تركيزاً واستعجالاً لتحقيق الأثر الملموس.

جاء ذلك خلال منتدى «من الأفكار إلى الأثر»، الذي استقطب 250 من ممثلي الجهات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء والمختصين في الاقتصاد الأخضر في أبوظبي، في منصة جمعت العقول وصناع القرار لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف سبل تحويل الطموحات المناخية إلى خطوات عملية قابلة للقياس.

وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، أن هذا التحول يجسد انتقال المؤسسة من مرحلة الحوارات إلى التنفيذ، مشيرة إلى أن «فرونتير 25» تمثل تطوراً طبيعياً في مسارها بوصفها مسرعاً للابتكار ومؤثراً فاعلاً في العمل المناخي، إذ تواصل ما بدأته «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي» ضمن إطار مؤسسي أكثر مرونة، ورؤية أكثر وضوحاً تستجيب لحجم التحديات المناخية المتزايدة.

ترمز تسمية «فرونتير25» إلى عبور مرحلة فاصلة بين الأزمة والتغيير ويشير الرقم 25 إلى اللحظة الحاسمة التي يقف فيها العالم على أعتاب التحول من التحدي إلى الحل.

ففي عام 2024، تجاوزت درجات الحرارة العالمية لأول مرة مستوى 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية، ما يجعل عام 2025 نقطة تحول مفصلية تتطلب عملاً عاجلاً للحفاظ على مسار الحياد المناخي لدولة الإمارات والعالم بحلول عام 2050.

وأضافت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «لم تتغير رؤيتنا، بل ازدادت وضوحاً وعمقاً، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم وتضاعف وتيرتها في منطقتنا مقارنة بالمعدل العالمي، بات لزاماً علينا أن نتحرك بإلحاح ومسؤولية متجددة نحن بحاجة إلى مهمة أكثر تركيزاً لمنظمتنا - مهمة تبني على التحالفات التي أقمناها والأفكار التي احتضناها، لتسريع وتيرتها بما يواكب حجم التحدي المناخي الذي نواجهه اليوم».

وعلى مدى ثلاثة أعوام، عملت «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي» على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون وتقديم مبادرات نوعية، حيث أصدرت أكثر من 20 تقريراً ودراسة تحليلية، ونظمت أكثر من 20 حواراً ومنتدى سياسي، وقدمت أكثر من 25 توصية داعمة لمسار الحياد المناخي، وساهمت في تسريع نمو أكثر من 80 شركة ناشئة في مجال التقنيات المناخية، فضلاً عن توسيع عضوية «تحالف الكربون الإماراتي» لتضم أكثر من 65 جهة ومؤسسة.

وانطلاقاً من هذه القاعدة الصلبة تواصل «فرونتير25» مسيرتها في تمكين شركائها من الانتقال إلى التنفيذ العملي، مع الحفاظ على استقلاليتها وطابعها غير الربحي وتركيزها على تحقيق الأثر القابل للقياس.