«الخارجية» تختتم الخلوة الثانية للفريق التفاوضي للمناخ

اختتمت وزارة الخارجية، بنجاح الخلوة الثانية لفريق المفاوضات الوطني لدولة الإمارات، والذي تم استضافته في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، وذلك كجزء من الاستعدادات للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP30)، واجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، واجتماع أطراف باريس، إضافة إلى اجتماعات الأجهزة الفرعية (هيئة التنفيذ، وهيئة المشورة) المزمع انعقادها في مدينة بيليم، بالبرازيل، خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر الحالي.

ويتمثل الهدف من هذه الخلوة في تعزيز التنسيق الداخلي، ومواءمة العمل مع الأولويات الوطنية ووضع رؤية موحدة لدبلوماسية المناخ عبر كل مسارات المواضيع التفاوضية والمخرجات المتوقعة من المفاوضات، ومن المتوقع أن تتضمن الملفات الرئيسية التحول العادل، وتمويل العمل المناخي، والهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي، والدفع نحو تنفيذ «اتفاق الإمارات» الذي أقر في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، وذلك عبر الدفعة الجديدة من المساهمات المحددة وطنياً.

وقد بنيت جلسات الخلوة على التقدم الذي تم إحرازه خلال اجتماعات الدورة الثانية والستين حيث ركزت على تقييم المشهد التفاوضي الناشئ من الناحية الاستراتيجية، استعداداً لانخراط دولة الإمارات بشكل فاعل مع الشركاء في العملية متعددة الأطراف ضمن الملفات الرئيسية.