تخريج الدفعة الخامسة من برنامج شباب الطاقة النظيفة بدبي

احتفى مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»، الذي يهدف إلى تمكين الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لقيادة مسيرة الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة.

وبلغ إجمالي الخريجين من البرنامج حتى الآن 117 شاباً وشابة، يشارك العديد منهم في مبادرات ومشاريع بحثية مرتبطة بالاستدامة والابتكار، مستلهمين تجربتهم في البرنامج لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

مستقبل مستدام

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نؤمن أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأمثل لبناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

ويدعم برنامج «شباب الطاقة النظيفة» جهودنا لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تمكين الشباب باعتبارهم محركاً رئيسياً للابتكار وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية المستدامة، حيث يسهم البرنامج في إعداد الجيل المقبل من قادة الاستدامة وتعزيز دور الشباب في صياغة مستقبل يرتكز على الإبداع والمعرفة، فضلاً عن إشراكهم في تطوير حلول مبتكرة لمستقبل الطاقة، بما يرسخ مكانة دبي الريادية مركزاً عالمياً للاستدامة، ويسهم في تحقيق رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما يعزز البرنامج ثقافة البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي».

منصة متكاملة

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: «منذ إطلاقه، أصبح برنامج «شباب الطاقة النظيفة» منصة متكاملة لتنمية قدرات الشباب في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والتنمية المستدامة. ويؤكد البرنامج الدور المحوري لمركز الاستدامة والابتكار كمنصة تعليمية وتوعوية تربط بين الشباب والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لتوحيد الجهود نحو هدف مشترك يتمثل في ترسيخ ممارسات الاستدامة ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون».

تضمنت الدورة الخامسة مجموعة من الورش التفاعلية والزيارات الميدانية والتجارب العملية في مركز الاستدامة والابتكار، وتناولت موضوعات رئيسية مثل التقنيات النظيفة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والقيادة في مجال الاستدامة. وأسهمت هذه الأنشطة في صقل مهارات المشاركين وتعميق فهمهم للتقنيات الحديثة والممارسات المستدامة.