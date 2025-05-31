مكتب شؤون حجاج الإمارات يبدأ التشغيل التجريبي لمخيمات مشعري منى وعرفات

أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بدء التشغيل التجريبي لمخيمات الدولة في مشعري منى وعرفات بكافة خدماتها ومرافقها بنسبة 100%، استعدادًا لاستقبال حجاج الدولة خلال موسم الحج الحالي.

وأكد المكتب أن أعمال التجهيز شملت توفير متطلبات الراحة والسلامة للحجاج الذين يبلغ عددهم 6228 شخصاً، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، وأنظمة التكييف المتطورة، وتجهيزات الإعاشة، ومرافق الخدمات الطبية والإدارية، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة، وبما يسهم في توفير رحلة حج ميسّرة وآمنة.

وشملت التحسينات الميدانية لهذا العام بناء مسجد يتسع لأكثر من 400 حاج، بالإضافة إلى تخصيص مصليات في مخيمات عرفة، تتضمن أجود أنظمة الصوت والصورة لنقل خطبة وصلاة عرفة، بالإضافة إلى تجهيز المخيمات كافة بأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وتظليل وتشجير جميع ممراتها مع إضافة مراوح حديثة مزودة بنظام الرذاذ للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الحجاج من التعرض لضربات الشمس.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، استمرار الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن المكتب أنهى جميع التجهيزات في المخيمات خلال وقت قياسي، وحرص على رفع كفاءة المرافق والخدمات؛ لضمان توفير بيئة مريحة وآمنة لحجاج الدولة خلال أدائهم للمناسك.

وثمّن التعاون الوثيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن المكتب يعمل ضمن خطة متكاملة، تعكس صورة الإمارات المشرّفة في رعاية حجاجها، وتحقق لهم أعلى مستويات الرضا والسلامة.

ويواصل المكتب استعداداته الميدانية لضمان انسيابية التفويج وتنظيم الحركة داخل المشاعر، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تضمن راحة وسلامة حجاج الدولة.