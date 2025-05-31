40 واعظاً وواعظة يرافقون حجاج الإمارات في المشاعر المقدسة

عتمد مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات، خطة وعظية موحدة في المشاعر المقدسة، بمشاركة 40 واعظاً وواعظة، يرافقون حجاج الدولة.

وخصص "المكتب" أربعة خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات الشرعية.

وأكد نايف حمد الكتبي، رئيس لجنة الإفتاء في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، حرص اللجنة على تنظيم وتوحيد الآراء الشرعية لدى الكوادر الإفتائية والوعظية التابعة للحملات، تأكيداً على منهج التيسير في أداء المناسك بما يضمن للحجاج الطمأنينة واليسر.

وأضاف أن اللجنة خصصت أربعة خطوط اتصال مباشرة تعمل على مدار الساعة بهدف تقديم الفتاوى والإجابات الشرعية الدقيقة لحجاج الدولة.

من جهته أوضح الدكتور ناصر عبد الله اليماحي، رئيس لجنة الوعظ في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لتثقيف الحجاج وتوعيتهم قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تهيئتهم روحياً ومعرفياً لأداء المناسك.

وأشار إلى أنه تم اختيار 40 واعظاً وواعظة لمرافقة الحجاج، وتقديم التوعية الشرعية اللازمة لهم، كما تم إعداد خطة وعظية موحدة في المشاعر تشمل المحاضرات والندوات التوعوية التي تقدم للحجاج مباشرة أو عبر نظام البث الموحّد داخل المخيمات، بما يضمن وصول الرسائل التثقيفية لكل حجاج الإمارات في الوقت والمكان المناسبين.