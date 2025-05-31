"إنجاز الإمارات" تحتفي بـ20 عاماً من تمكين رواد الأعمال الشباب

احتفلت "إنجاز الإمارات"، المؤسسة غير الربحية الرائدة في تعليم مهارات ريادة الأعمال وتمكين الشباب، بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، وذلك بتخريج جيل جديد من رواد الأعمال في الدورة السادسة عشرة من مسابقتها "برنامج الشركة الوطنية".

أقيمت الفعالية في فندق والدورف أستوريا نخلة جميرا في دبي بحضور سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، وجمعت أكثر من 800 طالب من مختلف أنحاء الإمارات لعرض مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة رفيعة المستوى من قادة الأعمال والخبراء.

هدفت المسابقة، التي تأهل لنهائياتها 20 فريقا (10 من المدارس و10 من الجامعات) من أصل 76، مع تمثيل إماراتي تجاوز 40%، إلى إعداد الطلاب لمستقبل العمل، وركزت جوائزها على الابتكار، والأثر المجتمعي، والاستدامة، والمعرفة المالية، بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات لتأهيل الشباب بالمهارات وبناء القدرات واستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكين أجيال المستقبل.

وفي فئة المدارس الثانوية، فازت شركة "رايكوم" بلقب "شركة العام"، وفريق "إيروسنس" بـ"منتج العام"، وفريق "ساستينلي" بجائزة الاستدامة، وفريق "كونفي" بجائزة أفضل خطة مالية، وفريق "ثرايف" بجائزة أفضل خطة تسويقية، فيما نالت بهافيا باليوال من فريق "إيروسنس" جائزة الرئيس التنفيذي للعام،

أما في فئة الجامعات، فاز فريق "تقدير" بلقب "شركة العام"، وفريق "سبيك.إيه آي" بـ"منتج العام"، وفريق "كليفا" بـ "أبطال الاستدامة"، وحصلت لطيفة النعيمي من فريق "كليفا" على جائزة الرئيس التنفيذي للعام، كما تم منح جوائز مرموقة أخرى بدعم من شركاء مثل هانيويل وبنك المشرق ونستله.

وفي هذا السياق، أكدت رزان البشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز الإمارات"، أن المؤسسة ترى الطلاب كقادة وصناع للمستقبل، مشيرة إلى أن "المنهج غير المرئي" للمؤسسة يعزز الثقة والإبداع عبر التجارب العملية، وأن المسابقة أبرزت قدرة الطلاب على تحويل الأفكار لمشاريع عملية.

ومن جانبها، أعربت سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة، عن فخر بعثة بلادها بالشراكة الممتدة لثلاث سنوات مع "إنجاز الإمارات" لتعزيز ريادة الأعمال، مؤكدة أن التعاون يركز على تحقيق النتائج وخلق الفرص والازدهار في كلا البلدين.

بدوره، أعرب سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن اعتزاز الغرفة بالشراكة لدعم المبتكرين، معتبراً المسابقة تجسيداً للالتزام المشترك بتمكين الشباب بالذهنية الريادية والمهارات الرقمية.

وأوضحت سارة شو، المدير التنفيذي لصندوق "مجرى" الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مبادرة "أبطال الاستدامة"، المنفذة بالتعاون مع نستله، تم اعتمادها كمشروع وطني مستدام، مشيرة إلى نجاحها في تخريج أكثر من 200 طالب وتركيز 75% من المبادرات المقدمة على الاستدامة، مع خطط للتوسع.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، عكس الفائزون هذا التوجه، حيث أوضح سيف أبو محفوظ، من فريق "تقدير" الفائز (الجامعة الأمريكية في الشارقة)، أن مشروعهم يتيح مكافآت مالية مباشرة للعاملين عبر رمز QR، مشيداً بالتوجيه الذي تلقوه من "إنجاز" وتطلعه للتصفيات الإقليمية.

وذكرت الطالبة أليزا، من الفريق الفائز عن المدرسة البريطانية في أبوظبي، أن مشروعهم لمنصة موحدة للتقديم الجامعي جاء بعد بحث أظهر حاجة الطلاب لمثل هذه الخدمة، مثنية على منهجية "إنجاز" في تطوير الفكرة.

شارك في لجان التحكيم قادة من مؤسسات رائدة كفيزا الخليج، شل، أبكو، أكسنتشر، بنك المشرق، هانيويل، بروكتر آند جامبل، ونستله، مما أثرى تجربة الطلاب.