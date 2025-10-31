الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين

شارك وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد، الذي عُقد في مدينة مبومالانجا بجمهورية جنوب أفريقيا، ضمن رئاستها لمجموعة العشرين لعام 2025.

وأكد وفد الجهاز أن الإمارات تتبنى استراتيجية مؤسسية تجعل من المساءلة ومكافحة الفساد استثماراً استراتيجياً في التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الشفافية والنزاهة في صدارة الأولويات الوطنية.

وأشار الوفد خلال كلمته إلى أن مواجهة الفساد تتطلب عملاً جماعياً وتعاوناً دولياً شاملاً، مؤكداً حرص دولة الإمارات وجهازها الرقابي على تعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الأجهزة العليا للرقابة والمساءلة، إلى جانب تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص لترسيخ الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.

جاءت مشاركة الجهاز تأكيدا على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وتجسيداً لحرصها على ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة على المستويين الوطني والعالمي.