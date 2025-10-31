مكتوم بن محمد: العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اليوم ترقية نخبةٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، كما اعتمد سموه الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية، مؤكداً أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار سيادة القانون، لأن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها، مضيفا أن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "اعتمدنا اليوم ترقية نخبةٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، واعتمدنا الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "دعم الكفاءات القضائية المتميزة وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة على رأس أولوياتنا، لترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويعزز تنافسيتها عالمياً".

واختتم سموه: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نعمل على جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار سيادة القانون، لأن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها".