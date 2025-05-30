Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان

undefined's profile picture

وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وإمكانيات تنميتها خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات التنمية، وتوفر مزيداً من فرص التعاون والعمل المشترك البناء، بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما هنأ سموه، خلال الاتصال، إلهام علييف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده، متمنياً لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما شكر فخامته صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص على مواصلة تعزيزها.