مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي"

بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مع جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC) العالمية، مستقبل القطاع المالي ودور دبي في قيادة هذه المرحلة الجديدة من النمو.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "اجتمعت اليوم مع جورج الحديري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC) العالمية، إحدى أكبر مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية في العالم".

وأضاف سموه " وناقشنا مستقبل القطاع المالي ودور دبي في قيادة هذه المرحلة الجديدة من النمو عبر توفير بنى تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة وشفافة وشراكات عالمية مع مؤسسات مالية رائدة، إضافةً إلى تبنّي الابتكار والتقنيات المتقدمة في الخدمات المصرفية".