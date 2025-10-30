محمد بن راشد يطلق مشروعاً وقفياً بتكلفة 4.7 مليارات درهم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروعاً وقفياً بتكلفة تصل لـ4.7 مليارات درهم تذهب عوائده لدعم مشاريع الصحة والتعليم حول العالم، وذلك ضمن مبادرات محمد بن راشد الإنسانية العالمية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أطلقنا بحمدالله ضمن مبادرات محمد بن راشد الإنسانية العالمية مشروعاً وقفياً بتكلفة تصل ل4.7 مليار درهم .. وقفاً خيرياً إنسانياً دائماً بإذن الله تذهب عوائده لدعم مشاريع الصحة والتعليم حول العالم".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "سيضم الحي الوقفي مستشفى يستوعب 90 ألف مراجع سنوياً .. وجامعة طبية ومدارس تضم أكثر من 5000 طالب .. ومباني سكنية تضم 2000 وحدة سكنية .. وبوليفارد ومحال تجارية وقفية وغيرها".

واختتم سموه: "شكرنا لجميع الواقفين والداعمين والمساهمين وعلى رأسهم شركة عزيزي للتطوير وغيرهم .. وتقديرنا لجميع من يسعى في الخير .. ويعمل على استدامة الخير .. في دولة الخير والعطاء . نحمد الله على توفيقه .. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".