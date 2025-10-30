سعيد الطاير يكرّم الشركاء الاستراتيجيين لهيئة كهرباء ومياه دبي

احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بشركائها الاستراتيجيين تقديراً لمساهماتهم الفاعلة في دعم نجاحات الهيئة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة والاستدامة والابتكار.

وخلال الحفل، الذي أقيم في فندق جراند حياة بدبي، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلاً من سعادة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي؛ وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وسعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري؛ وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي؛ وسعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ وسعادة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي؛ وسعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف؛ وسعادة مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي؛ وخوان فرييل، المدير العام لهيئة دبي للتجهيزات؛ وخالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية؛ وزارة التغير المناخي والبيئة؛ المجلس التنفيذي لإمارة دبـي؛ المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ القيادة العامة لشرطة دبي؛ القيادة العامة للدفاع المدني في دبي؛ الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب؛ نادي دبي لأصحاب الهمم؛ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ الاتحاد للماء والكهرباء؛ شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)؛ دبي القابضة؛ بنك الإمارات دبي الوطني؛ شركة جنرال إلكتريك؛ مؤسسة الإمارات للاتصالات؛ شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)؛ مايكروسوفت؛ "إس إيه بي" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مركز دبي للأمن الإلكتروني؛ أكوا باور؛ وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن شركاء الهيئة الاستراتيجيين يشكلون ركناً أساسياً من منظومة نجاحاتها ويُسهمون في تحقيق رؤية الهيئة الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وتابع معالي الطاير: "يأتي هذا اللقاء تقديراً لدور الشركاء المحوري وجهودهم التي تسهم في ترسيخ المكانة الريادية للهيئة على المستوى العالمي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن تصدُّر دولة الإمارات ودبي لمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، وارتقائها المستمر مراتب أعلى ضمن تلك المؤشرات، هو ثمرة عمل جماعي تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه الأدوار في سياق رؤية واضحة للمستقبل."

وأضاف معاليه: "بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبحت دبي أيقونةً عالمية في ريادة الأعمال والاستثمار المستدام، تُلهم المدن حول العالم بما تمتلكه من نظام حوكمة رائد، ومنظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ورؤية واضحة وخطط طموحة للمستقبل. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتنا كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وبدعم شركائنا، أصبحت الهيئة مرجعاً عالمياً في الأداء التشغيلي والمالي، متجاوزة كبرى المؤسسات الخدماتية الأوروبية والأمريكية، وحققت أقل انقطاع الكهرباء لكل مشترك على مستوى العالم بمعدل 0.94 دقيقة فقط سنوياً، وكذلك أقل نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بمعدل 2.0%، وأقل نسبة فاقد في شبكات المياه بمعدل 4.5%، وهذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات فنية، بل شواهد على التزامنا بالتميز، ودليل على ما يمكن تحقيقه حين تتوحّد الرؤى وتتضافر الجهود."

وتابع معالي الطاير: " كما نفخر بشراكاتنا الراسخة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في مشاريعنا الكبرى التي ننفذها وفق نموذج المنتج المستقل، ونحتفي هذا العام بمرور عشر سنوات على إطلاق أول مشروع بنظام المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وبفضل هذا التعاون، ستتجاوز القدرة الإنتاجية للمجمع 8000 ميجاوات بحلول 2030 مقارنة بالمخطط الأصلي 5,000 ميجاوات، لتشكل الطاقة النظيفة نسبة 36% من إجمالي مزيج الطاقة، مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي."

وأوضح معالي الطاير: "نولي سعادة المعنيين أهميةً قصوى، باعتبارها مكوناً جوهرياً في استراتيجيتنا المؤسسية، إذ نحرص على توطيد علاقاتنا مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص عبر التواصل الفعّال، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز تنافسية دبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية، إضافة إلى تحقيق مكاسب متبادلة لجميع الأطراف. وقد بلغت نسبة سعادة الشركاء عن الهيئة العام الماضي 95.15%، ما يعكس عمق الثقة المتبادلة وكفاءة الشراكات القائمة بيننا، ويؤكد أن النجاح الذي نحققه نتيجة جهد جماعي وإيمان مشترك بتحقيق الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة."

واختتم معالي الطاير بالقول: "أتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير على جهودكم والتزامكم المستمر بالتميز الذي يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على مكانة دبي الريادية عالمياً. ونؤكد حرصنا على تعزيز هذه الشراكات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتحقيق المزيد من الإنجازات، وصولاً إلى مستويات أعلى من الريادة والتنافسية العالمية."