انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وحركتها، شمالية غربية، وسرعتها، 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41، والمد الثاني عند الساعة 03:45، والجزر الأول عند الساعة 10:23، والجزر الثاني عند الساعة 21:22.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:17، والمد الثاني عند الساعة 00:24، والجزر الأول عند الساعة 19:20، والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 70 20

دبي 43 27 75 25

الشارقة 42 28 70 20

عجمان 39 28 75 30

أم القيوين 40 25 70 20

رأس الخيمة 42 25 60 20

الفجيرة 46 29 60 15

العـين 46 26 60 10

ليوا 44 25 40 15

الرويس 41 25 75 40

السلع 44 27 60 30

دلـمـا 39 28 70 55

طنب الكبرى / الصغرى 37 29 75 60

أبو موسى 37 29 75 60