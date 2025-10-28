5 جوائز دولية لشرطة دبي في التميز المؤسسي والابتكار



حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 5 جوائز من الجمعية الدولية لقادة الشرطة لعام 2025، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش المؤتمر السنوي للجمعية.



وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن فوز القيادة العامة لشرطة دبي بخمس جوائز مرموقة من الجمعية الدولية لقادة الشرطة «IACP» لعام 2025، يؤكد مجدداً المكانة الريادية التي تحتلها شرطة دبي على خارطة الأمن والتميز الشرطي على مستوى العالم، كما يعكس حجم الجهود النوعية التي تبذلها مختلف الإدارات والكوادر في سبيل تحقيق التميز المؤسسي والابتكار في مجالات العمل الشرطي.



وأضاف: «تضع شرطة دبي تطوير المنظومة الأمنية في مقدمة أولوياتها، سواء على مستوى المشاريع الميدانية، أو المبادرات التدريبية، أو على صعيد بناء القدرات الفردية والقيادية، حتى أصبحت علامة في الابتكار والجاهزية، موضحة أن هذا الفوز الجديد يُجسد حرصنا الدائم على توفير كافة الممكنات والمقومات التي تدعم بيئة الإبداع والابتكار، بدءاً من الكفاءات البشرية، ومروراً بأحدث التقنيات، ووصولاً إلى شراكاتنا العالمية الاستراتيجية».



وأعرب عن فخرهم بهذا التميز المؤسسي والفردي، والذي يمثل روح العمل الجماعي والتكامل المؤسسي الذي تتميز به شرطة دبي. منوهاً بأن هذه الجوائز ليست سوى محطة جديدة في مسيرة شرطة دبي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، التي تدعم التطلعات لأن تكون نموذجاً عالمياً يُحتذى به في العمل الأمني المتكامل والمستدام.



وفازت شرطة دبي بـ3 جوائز في الفئة المؤسسية، الأولى جائزة المنع من الجرائم العابرة للحدود، عن فريق الإنتربول 15 في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والثانية جائزة القيادة في منع الجريمة، عن سكيور بلاي في الإدارة العامة للتدريب، والثالثة تتمثل في جائزة القيادة في بحوث إنفاذ القانون من الإدارة العامة للتدريب.



كما فازت شرطة دبي بجائزتين في الفئة الوظيفية، حيث حصد الرائد مهندس محمد عمر المهيري، جائزة القيادة في طيران الشرطة، والنقيب سماء عبدالرحيم الزرعوني، جائزة فئة القادة المؤثرين الأربعين تحت سن الأربعين.