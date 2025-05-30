مسؤول كويتي: نسعى خلال كوسباس - سارسات لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة

أكد داوود الجراح مدير إدارة الملاحة الجوية في دولة الكويت، أهمية الاجتماع السنوي الـ 39 للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية “كوسباس - سارسات COSPAS- - SARSAT”، الذي تستضيفه دولة الإمارات ويجمع 45 دولة ومنظمة دولية متخصصة في مجالات البحث والإنقاذ عبر الأقمار الاصطناعية، في تعزيز وتطوير كافة الأنظمة المرتبطة بعمليات البحث والإنقاذ لضمان إنقاذ حياة أكبر عدد من الأرواح بكفاءة وسرعة عالية.

وقال داوود الجراح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن دولتي الكويت والإمارات ملتزمتين ببناء شراكات إستراتيجية وتبادل الخبرات بما يسهم في إنقاذ الأرواح، والارتقاء بجاهزية الاستجابة للطوارئ وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن هذا الاجتماع، الذي تنظمه قيادة الحرس الوطني في دولة الإمارات من خلال المركز الوطني للبحث والإنقاذ، تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الإمارات في تعزيز فاعلية منظومة البحث والإنقاذ العالمية.

وأضاف نسعى من خلال الاجتماع إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة، واستعراض أحدث التقنيات والتجارب في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع الهام يتم خلاله استعراض كافة التطورات التي يشهدها البرنامج، وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون لإثراء منظومة عمله، موجها الشكر لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال والتنظيم المميز للاجتماع.