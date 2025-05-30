"أوبجكت 1 للتطوير العقاري" تدعم حملة "وقف الحياة" بـ 30 مليون درهم

أعلنت شركة أوبجكت 1 للتطوير العقاري، عن مساهمتها بمبلغ 30 مليون درهم لحملة “وقف الحياة” لدعم المصابين بالأمراض المزمنة التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر “أوقاف أبوظبي”، تحت شعار “معك للحياة”.

وتأتي هذه المساهمة في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات مجتمع الإمارات لدعم الحملة، التي تهدف إلى توفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة على علاج مرضى الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتسعى الحملة إلى إنشاء وقفٍ تغطّي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.

وقال إيجور ماسلينيكوف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوبجكت 1 للتطوير العقاري، ومقرها دبي، إنه من واجب الشركة المساهمة في خدمة القضايا الإنسانية، وتقديم يد العون للمصابين بالأمراض المزمنة من خلال حملة “وقف الحياة”، لضمان توفير الرعاية الصحية لهم، ومساعدتهم على تخطّي الحالة الصحية والنفسية التي يمرُّون بها.

وأعرب عن الفخر بأن تكون شركة أوبجكت 1 للتطوير العقاري جزءاً من حملة “وقف الحياة” التي تجسِّد أسمى معاني التضامن الإنساني، مشيرا إلى أن مساهمة الشركة بمبلغ 30 مليون درهم تؤكد التزامها بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمع، وتوفير سُبُل الرعاية المستدامة للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.