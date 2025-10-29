إطلاق مبادرة دولية لتأسيس 100 مشروع تنموي في ملاوي

أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عن إطلاق مبادرة دولية لتأسيس أكثر من 100 مشروع تنموي صغير في جمهورية ملاوي تحت عنوان «شرارة النجاح: تمكين النساء نحو الاكتفاء الذاتي»، بهدف تعزيز الدور التنموي والاجتماعي للنساء والشباب، كما ستعمل المبادرة على تمكين نحو 200 من النساء والشباب للحصول على وظائف فعلية، عبر برامج تدريب وإرشاد شاملة وتمويل مباشر، بما يعزز قدرة النساء والشباب على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بالشراكة مع مؤسسة «سباركل» الإنسانية في ملاوي.

وتُنفذ المبادرة على مدى عامين من سبتمبر 2025 حتى أغسطس 2027، تستثمر خلالها «نماء» في بناء القدرات وتمويل المشروعات الصغيرة، حيث سيستفيد منها بشكل مباشر 200 امرأة وشابة بواقع 100 مستفيدة سنوياً، بينما يتجاوز أثرها المباشر حدود الأفراد ليصل إلى أكثر من 1200 شخص من أسرهم وأفراد مجتمعهم، بما يرفع مستويات الدخل ويحسن نوعية الحياة ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وحول أهمية المبادرة وتأثيرها المستدام، قالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تعبر هذه المبادرة عن واحدة من المرتكزات الأساسية التي ننطلق منها في (نماء)، والتي تتجسد في أن الاستثمار في قدرات المجتمعات والنهوض بدور المرأة فيها هو استثمار في المستقبل، فنحن لا نكتفي بتمكين النساء اقتصادياً، بل نتطلع دائماً في مبادراتنا كافة إلى بناء بيئة تفتح أمامهن آفاق التعليم، وريادة الأعمال، والمشاركة في اتخاذ القرار، لذلك عملنا على مد جسور التعاون الدولي، لتحويل التجارب التنموية إلى قصص نجاح عابرة للحدود، تؤكد أن التنمية المستدامة تتحقق حين تمتلك النساء والشباب الأدوات التي تجعلهم شركاء فاعلين في صياغة الحاضر وقادرين على تشكيل المستقبل الذي يطمحون إليه».

وأكدت سارة بروك، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة «سباركل» الإنسانية، أهمية الشراكة مع مؤسسة «نماء»، وقالت: «نؤمن بأن تمكين المرأة في المناطق الريفية بأفريقيا ليس منحة، بل دعم يستند إلى الثقة والرؤية المشتركة والإيمان بقدرة النساء على قيادة الأسر والمجتمعات والمستقبل. ويسعدنا أن نحظى بدعم شريك يحمل رسالة تتماشى مع قيمنا، ويثق بعاملينا في الميدان وجهودهم لضمان الأفضل للنساء اللواتي نخدمهن، لأنهم لا يتحدثون عن التغيير الإيجابي فحسب، وإنما يستثمرون في إحداثه على أرض الواقع».