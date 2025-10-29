محمد بن راشد يطلق منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، في قصر الوطن منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية.

تتضمن منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية استراتيجية شاملة للتطوع الوطني لتصل قاعدة المتطوعين 600 ألف متطوع، وإطلاق منصة متكاملة لهم، ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتزيد 30% خلال الفترة المقبلة عبر بوابة موحدة لخدماتهم وإجراءاتهم وحاضنات لأعمالهم، وصندوق بقيمة 100 مليون درهم لدعم مؤسساتهم.

وقال سموه: " هدفنا تمكين التطوع .. وتعزيز مشاركة المجتمع.. وترسيخ ومأسسة الخير في بلادنا .. وإيصال رسالة للجميع بأن الإمارات دولة اقتصاد ونماء ، ودولة خير وعطاء .. تبني بيد، وتعطي بيدها الأخرى .. ترفع البنيان، وتعلي الإنسان".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أطلقنا في قصر الوطن منظومة الإمارات للتطوع والمشاركة المجتمعية .. والتي تتضمن استراتيجية شاملة للتطوع الوطني لتصل قاعدة المتطوعين 600 ألف متطوع … وإطلاق منصة متكاملة لهم .. ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتزيد 30% خلال الفترة المقبلة عبر بوابة موحدة لخدماتهم وإجراءاتهم وحاضنات لأعمالهم.. وصندوق بقيمة 100 مليون درهم لدعم مؤسساتهم .. هدفنا تمكين التطوع .. وتعزيز مشاركة المجتمع.. وترسيخ ومأسسة الخير في بلادنا .. وإيصال رسالة للجميع بأن الإمارات دولة اقتصاد ونماء، ودولة خير وعطاء .. تبني بيد، وتعطي بيدها الأخرى .. ترفع البنيان، وتعلي الإنسان .. شكري لفريق العمل القائم على هذه الاستراتيجية وعلى رأسهم ذياب بن محمد بن زايد وفريق عمله .. وقادمنا في بلادنا أفضل لأنها تحلق بجناحين .. جناح الاقتصاد والتعاون .. وجناح العطاء والتضامن .. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد".