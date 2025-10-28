إنجاز عالمي جديد.. دبي تتوج بالشهادة الذهبية الأممية للاستدامة

في إنجاز عالمي جديد يرسخ مكانتها كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة، حصدت إمارة دبي الشهادة الذهبية من برنامج مدن أهداف التنمية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

جاء هذا التتويج الرفيع على هامش استضافة مدينة إكسبو دبي لـ قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، وهو الحدث الذي جمع أكثر من 150 رئيس بلدية وقادة من أكثر من 300 مدينة عالمية لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية.

تعكس الشهادة الذهبية اعترافاً دولياً عميقاً بجهود دبي الاستثنائية والتزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الحادي عشر المتعلق بـ "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة".

يقيّم برنامج المدن بناءً على قدرتها على دمج أهداف التنمية المستدامة في خططها الحضرية وإظهار نتائج ملموسة في مجالات مثل الاستدامة البيئية، وجودة الحياة، والبنية التحتية الذكية.

تُعد استضافة دبي لقمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، دليلاً على الثقة العالمية في تجربة دبي التنموية.

تحولت مدينة إكسبو دبي، التي بُنيت على أسس الاستدامة والتعاون، إلى منصة عالمية تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تسهم في بناء مدن أكثر استدامة وشمولية وذكاء.

تجمع القمة قادة المدن والخبراء وصناع القرار لمناقشة الحلول التي تضمن توازناً بين التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.